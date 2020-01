Meeldiv, aga üürike taaskohtumine Pärandi-saaga tegelastega

Arvasin esmalt, et see teos on midagi sarnast, nagu «Bard Beedle'i lood» on Potteri maailmas, ehk Alagaësia muinasjutud. Seega üllatusin, kui alguses hoopis Eragonist juttu oli. Mulle meeldis see taaskohtumine väga, sest kuigi tihti ei anta aimu, milline on kangelase elu pärast seda, kui tema suured seiklused läbi on. See oli väga mõnus, kuidas kirjanik leidis viisi Eragon sisse põimida ning samal ajal lisaks ka teist lugu edasi anda. Iga lugu oli mõnusalt erinäoline - nägemus, kohtumine, legend. Mu eelarvamusele vastas kõige rohkem kolmas lugu, urgalite legend. Kõige rohkem meeldis mulle aga esimene ehk «Kahvel». Kurvaks tegi ainult see, et kõik lood olid nii lühikesed. Tekkis täpselt sama tunne, kui saad proovimiseks ampsu midagi väga-väga head, aga juurde ei anta. Iga lugu oles võinud vähemalt kaks korda sama pikk olla. Loodan, et varsti tekib uus võimalus Paolini loodud maailma sukelduda.