2019. aastal keelatud raamatute kaart näitab, et sõnavabadus on privileeg

Vana-Rooma keiser Caligula keelas 35. aastal Homerose «Odüsseia» ära, sest see sisaldas ohtlikke ideid vabaduse kohta. 640. aastal kasutati Aleksandria linna raamatukogu materjale vannivee soojendamise kütteks. Paavst Paulus IV oli esimene, kes avaldas 1559. aastal keelatud raamatute registri, mille sisu uuendati alles 1948. aastal. Võiks arvata, et teoste keelustamine on ajalooline nähtus, kuid tegelikult tsenseeritakse kirjasõna ka tänapäeval.

Näiteks on Araabia Ühendemiraatides keelatud George Orwelli «Loomade farm» ja ka Salman Rushdie moslemeid solvav «Saatanlikud värsid», mis on keelatud paljudes riikides. Hiinas on keelatud kõik Nobeli rahupreemia laureaadi Liu Xiaobo raamatud. Samuti on üle maa riike, kus ei lubata levitada mõnd klassikalise kirjanduse teost, mis mujal on iseenesestmõistetavalt priilt saada.

Ajalugu on seevastu näidanud, et raamatute keelustamine teeb need inimestele veelgi ihaldusväärsemaks. Paljud teosed on peale keelu alla sattumist hoopis populaarsemaks muutunud ning nende koopiaid on mustal turul agarasti edasi müüdud. Jordaania kuningriigis asub raamatupood Al Taliya Books, mis on täielikult pühendunud keelatud raamatute müümisele. Arusaadavalt tekib igaühel huvi lugeda teost, mida on peetud nii ohtlikuks, et selle lugemine on suisa ära keelatud.