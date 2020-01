Carmen Pritson: kirjuta armastuskiri… endale!

Carmen Pritson «Manifesto». FOTO: Raamat

Ükski edukas ärijuht ei leia teed rahani, kui ta pole seda teekonda eelnevalt planeerinud. Planeeritud eduni ei jõua aga ilma kindla teadmise, julguse ja keskendumiseta. Manifesteerides tulevikku on vaja aru saada enda julgusest, reaalsetest võimalustest ja pingutust nõudvatest tegevustest. Sinu isiklik «Manifesto» annabki sulle selle edumaa – olla kindlam oma valikutes ja kiirem nendeni jõudmisel. See on loodud eesmärgiga anda sulle vajalik lootus ja reaalsete sammude järgimise võimalus.

Kuidas siis olla õnnelik ja saada edukaks? Loe katkendit raamatust.

Kui sa tahad olla edukam, siis tuleb endalt küsida:

Kuidas olla produktiivsem?

Kidas planeerida enda aega ja tähelepanu kiirusega võidu joostes?

Kuidas muuta enda päeva nii, et sa ei reageeriks, vaid planeeriks?

«See raamat annab sulle võimaluse paika panna enda praegune fookus, et siis hakata liikuma kindlalt eesmärkide poole. Eesmärk võib sulle hetkel tunduda üsna hägune, aga kui keskendud enda oskustele ja soovidele, siis leiad peagi, et see eesmärk on üsna käega katsutav,» seisab raamatu tutvustuses.

Raamat on tööriist saavutamaks elus kõike seda, mida oled hinges soovinud.

See loob sulle võimaluse analüüsida igapäevaseid tegevusi.

Teeb sulle puust ja punaselt selgeks, kus on sinu JÕUD.

Loob sulle võimaluse olla KOHAL ja õppida meelte vaigistamist.

Aitab sul leida enda elus põhieesmärki.

Aitab sind jõuda rikkuse ja eduni.

See kalender muudab sinu elu LIHTSAKS, sest sa õpid lahti laskma ebaolulisest.

See kalender ei oma konkreetset AEGA. Selle aja lood sina ise.

Kui sa arvad, et tahad alustada märtsist või aprillist, siis nii täpselt toimigi. UUS ALGUS algab sinu jaoks siis, kui sinu hing on selleks valmis.

Kasuta seda raamatut kõikide uute sündmuste loojana, teekonnal viibides ausa peeglina ning väsimuse korral ustava sõbrana.

Ja nüüd ühe olulise ülesande juurde.

Kirjuta armastuskiri… endale!

Meie elu kulgeb tihti üsna rutiinselt ja me ei mõista ei enda väärtust ega kingitust, mis elu meile loonud on. Sa oled jõudnud tänasesse päeva ja sa ELAD.

Mõtle nendele hingedele, kes on pidanud siit MAALT lahkuma ilma, et nad oleksid jõudnud tänada ELU selle KOGEMUSE eest. Nende tunnete,nende hetkede, nende inimeste eest, kes on olnud osalised tema elus. Sellistel hetkede väärtus tõuseb siis, kui inimene hakkab siit ilmast lahkuma ja talle antakse vaid murdosa sekundist tunda tunnet,et teda ARMASTATI. Kui sinu elu ja sulle kallid inimesed on sulle vähegi korda läinud, siis nüüd on aeg end selle kõige eest tänada ja OMA HINGELE armastuskiri saata. Täna oma hinge selle eest, et ta tuli SEDA KOGEMUST (inimeseks olemine) just kehasse kogema.