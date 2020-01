Chuck Palahniuk: kirjuta hea tujuga, toimeta halva tujuga

Uues raamatus jutustab Chuck Palahniuk lugusid oma elust ja jagab ohtralt soovitusi, kuidas paremini kirjutada. Autor rääkis väljaandele LitHub intervjuud andes, et sageli ootavad noored mingit lihtsat valemit, mis neid kiirelt edukaks teeks. «Ühtegi sellist plaani ei ole olemas, kuid mina olen jõudnud sellisesse punkti, kus ma saan näha kõige olulisemaid tegureid, mis on mu karjääri mõjutanud,» selgitas ta, miks otsustas teist laadi teose kirja panna.

Chuck Palahniuk on kirjanikutöös ette tulevate kriisidega hakkama saamiseks õppinud neid vältima. «Ma ei kuuluta kunagi ühte projekti täiesti lõpetanuks, kui ma ei ole uude armunud. Kirg uue tööga edasi minna annab mulle ka suurema vabaduse olla eelmise töö toimetamisel armutu ning realistlik. Mu süda on juba mujal,» rääkis ta. «Samuti, kui varasem töö jõuab turule, siis ei tee inimeste reaktsioonid mulle haiget, sest minu tunded on investeeritud uude eksperimenti.»