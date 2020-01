Üllatav põhjus, miks James Joyce norra keele selgeks õppis

Noor James Joyce oli kõrvust tõstetud, et kaks tema iidolit on tema tööd märganud ja seda tunnustanud. Yoyce’i kirjavahetused on talletatud kogumikku «Joyce: Selected Letters», kus on ka tema tänulik vastus Archererile. Sellega aga noor mees ei piirdunud.

Oma «fännikirjas» selgitas Joyce Ibsenile, et tema sõnum liigutas teda südamepõhjani, kuna ta on alles nõnda noor ja algaja kirjamees. «Ärge arvake, et ma olen kangelaste-kummardaja, seda ma ei ole,» kirjutas Joyce ja tunnistas, et see, kuidas Ibsen on raksustest üle saanud, on teda väga palju inspireerinud.