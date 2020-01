Luuleprõmmu meister Kaisa Kuslapuu soovitab väärt raamatut

Kaisa Kuslapuu jagab oma elamust raamatust, milleks on kaasahaaravalt heaoluühiskonna varjukülgedest kõnelev «Elu alles ees». Teose autor on Romain Gary (Émile Ajar) ja selle on tõlkinud Tõnu Õnnepalu. Émile Ajari nimelist kirjanikku ei ole keegi oma ihusilmaga näinud. Ka mitte kirjastus, kes Prantsusmaal käsikirja avaldas. Kuid 1980. aasta lõpul valis vabasurma tuntud kirjanik, kineast ja diplomaat Romain Gary ning aasta hiljem ilmub tema «testament», raamat pealkirjaga «Émile Ajari elu ja surm». See teeb ka mõistetavaks, miks raamatul on kaks autorinime.