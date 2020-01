Raamat, mida Bill Nye hoiab oma öökapil

Kriitilist mõtlemist pooldav Nye rääkis väljaandele Read it Forward, et hoiab oma öökapil Daniel Kahnemani suurepärast teost «Kiire ja aeglane mõtlemine». «Me peame ennast ratsionaalseteks olenditeks – vähemalt suurem osa meist arvab nii – kuid tegelikult pole me sugugi ratsionaalset,» selgitas ta, miks Kahnemani raamatut nii suure huviga loeb.