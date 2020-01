Toitumisnõustaja: kaalu langetamiseks ei pea loobuma leivast, kartulist, lihast ega magustoitudest

Apollo kuu raamatu «Lihtsad kodused toidud kaalu langetamiseks» üheks autoriks on toitumisnõustaja Irina Tamme, kes on Fitlapile välja töötanud suure hulga tervislikke retsepte. Nii nagu veebiprogrammis, on ka raamatus ära märgitud personaalsed kogused, tänu millele on kaalulangetajal lihtsam oma portsjoneid välja mõõta. Raamatus on nii soolaseid kui magusaid roogi – salateid, suppe, praade ja magustoite. Lisaks on seal mõned nipid, kuidas oma söömisharjumuste parandamisega üldse pihta hakata.

Raamat «Lihtsad kodused toidud kaalu langetamiseks». FOTO: Fitlap

Raamat sündis autorite sõnul lihtsalt vajadusest, sest paraku on levinud eksiarvamus, nagu saaks kaalu langetada vaid süües kalleid ja välismaiseid toitusid, mis on kättesaadavad vaid linnainimestele. «Kahjuks kohtab seda arvamust väga palju,» nendib Tamme. «Me olemegi võtnud endale eesmärgiks oma toitumiskavaga tõestada vastupidist. Oleme üha rohkem võtnud suuna sellele, et tervisliku toidu valmistamine oleks lihtne, kiire ja kõigile taskukohane. Tegelikult saab tervislikult toituda ka täiesti tavalisi ja lihtsaid toiduaineid ostes ja kiireid roogi valmistades. Ei pea loobuma leivast, kartulist, lihast ega magustoitudest. Tähtis on jälgida toitainete vahekorda ja toidu kogust.»

Toitumisnõustaja selgitusel on teadlikkus tervislikust söömisest Eestis üsna nigel. Seetõttu on meil järjest süveneva ülekaalulisuse ja rasvumise probleem, eriti just laste seas. Suur roll on aga Tamme sõnul kindlasti ka sellel, et inimeste füüsiline aktiivsus on võrreldes varasemate aegadega väga palju vähenenud. «Enam ei tehta nii palju rasket füüsilist tööd, lapsed ei lähe enam pärast tunde õue, vaid istuvad toas nutiseadmetes. See kõik jätab oma jälje kahjuks ka kehakaalule,» tõdeb ta. «Lisaks on tänapäeval kõigil kiire ning tarbitakse palju valmistoitu ja poolfabrikaate, mis tihtipeale sisaldavad palju erinevaid lisaaineid, mida meie keha tegelikult ei vaja ning suurel hulgal suhkrut ja rasva. Samuti soodustab kiire eluviis ka seda, et inimestel pole konkreetseid korralikke toidukordi, vaid näksitakse pidevalt midagi ja tekitatakse endale sellega harjumus, millest on keeruline vabaneda,» selgitab toitumisnõustaja, kelle meelest arvavad paljud ekslikult, et tervisliku toidu valmistamine on keeruline ja aeganõudev.

Kõige ohtlikumaks veaks söömisel peab Tamme toidu mõju alahindamist oma tervisele. «Ei mõelda sellele, kuidas sissesöödud toit tegelikult meie elukvaliteeti mõjutab,» on ta märganud, et eestlased lihtsalt ei oska söömise mõju piisavalt arvesse võtta. «Paljudel inimestel puuduvad teadmised selle kohta, et toit mõjutab nii üldist tervist, füüsilist võimekust, vaimset tervist kui ka välimust.»

Kodune söök on tervislik ja maitsev