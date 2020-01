Mihkel Raud: laia pintsliga võõpamine ei tohiks minu lugejatele olla väga võõras

Raamatus teeb näiteks Raud nalja selle üle, et teibib nutval lapsel suu kinni. «Jaa, ega keegi ometi ei arva, et mõni inimene püüaks lapse suud teibiga kinni panna! See on üks meelega üle keeratud näide ja laia pintsliga võõpamine. Niisugust laia pintsli kasutamist on minu raamatutes ju varemgi olnud. See ei tohiks minu lugejatele olla väga võõras,» vahendab Pealinn Raua sõnu.

«Selles raamatus on nagu kaks mind. Üks on selline, kes üritab esindada kummis rinnaga alfaisase stereotüüpi, mis jälle teiselt poolt kutsub esile naermise selle alfaisasuse üle. See naermine oli minu üks eesmärk. Aga see alfaisane seob meid meestena paratamatult mingil rohujuure tasandil. Sellest on möödunud vist miljoneid aastaid, kui me liigina tekkisime, aga ega me tänaseks veel väga muutunud ei ole. Me oleme mõne teadmise võrra küll targemad, aga oma loomuselt ikka need, kes me kogu aeg oleme olnud, sellest me ei pääse paratamatult. Alfaisast siis tasakaalustabki see teine, rahulik mina, kes on enda tegemistest selgelt aru andev,» selgitas ta.