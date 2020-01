6 inimtüüpi ⟩ Mida sinu raamaturiiul sinu kohta ütleb?

Mille alusel aga raamatuid sorteerida? Kas olulisem on raamatu värv, kuju või hoopis autori nimi?Nii palju kui on inimesi, on ka erinevaid arvamusi, mispidi on kõige parem raamatud riiulisse sättida. Penguin.co.uk võttis ette ja reastas kuus peamist raamaturiiuli stiili ning selle, mida üks või teine meetod inimese kohta ütleb.

Tähestikuline järjekord

Klassikaline järjestus, mis erilist kujutlusvõimet ei vaja. Selle plussiks on see, et oskad õige raamatu kiiresti üles leida. Miinuseks on uute raamatute lisamine riiulisse. Kui ruumi on vähe, tuleb ilmselt sageli raamatuid ümber tõsta.

Mida see sinu kohta ütleb? Oled ablas lugeja, kes tahab, et iga raamat oleks kiiresti ülesleitav. Tõenäoliselt on sul väga palju raamatuid.

Žanripõhine asetus

Näed suuremat pilti ja pead vajalikuks paindlikku lahendust. Teema järgi riiulitele jaotatud raamatuid võib omakorda veel tähestiku järjekorras ritta panna. Žanri või teema põhjal raamatute jaotamisel on veel üks tore võimalus. Nimelt võid leiutada oma alarubriigid, mis on mingil põhjusel sulle olulised – näiteks «õnneliku lõpuga raamatud», «tugeva naispeategelasega raamatud», «erilise kirjastiiliga teosed» vms.

Mida see sinu kohta ütleb? Oled haritud, oled huvitav, sul on lai silmaring.

Värvipõhine jaotus

Raamatud on küll olulised sisu pärast, aga esmalt jäävad silma siiski kaaned. Need, kes peavad lugu laitmatust isekujundusest või armastavad värviskeeme, sätivad raamatud ritta vikerkaare toonides. Selle põhimõtte järgimine on väga populaarne, kuigi värviskeemi järgi reastatud raamatute vahelt võib olla õiget väga raske üles leida.

Mida see sinu kohta ütleb? Oled visuaalne mõtleja ja sul on tugev ilumeel. Lisaks on sul ilmselt palju aega.

Kronoloogiline järjestus

See ei tähenda, et raamatud oleks ritta pandud ilmumisaja järgi. Susan Sontag pani selle põhimõtte nimeks «Beowulfist Virginia Wolfini». Eesmärgiks on reastada raamatud selle järgi, millal toimub neis kirjeldatud tegevus. Susan Sontag eristas seejuures ilukirjandust ja aimekirjandust.

Mida see sinu kohta ütleb? Sa tunned ajalugu. Tõenäoliselt oled akadeemilise taustaga. Sa oled see inimene, kellele sõbrad helistavad, kui nad mälumängus hätta jäävad.

Väärtuspõhine järjestus

Raamatud ei ole reastatud otseselt selle järgi, kui palju nad maksid, vaid selle järgi, kui palju nad sinu jaoks väärt on. See on kõige isiklikum meetod, kuidas raamaid riiulisse panna. Samas on see ka kõige raskem. Väärtuse põhjal raamatute eristamine on kasulik neile, kel paistab päevavalgus raamaturiiulile, sest nii saab esmaväljaanded ja autogrammiga teosed turvaliselt hämarasse nurka tõsta.

Mida see sinu kohta ütleb? Raamatud on sinu elu oluliselt mõjutanud ja kujundanud sinu minevikku. Ilmselt oled veidi sentimentaalne inimene.

Raamatuvirnad

Sulle meeldib oma raamatuid hoopis virnadesse tõsta ja võimalik, et sul polegi päris riiuleid. Ühelt poolt on see hea, sest vertikaalselt võib riiulisse mahutada rohkem raamatuid. Nõnda tegi näiteks Karl Lagerfeld. Miinuseks on see, et alumist raamatut on virna alt tüütu välja sikutada.