Treener Heikki Mägi: kutsun inimesi üles õhtul sööma, eriti pärast trenni

Treener ja terviseblogija Heikki Mägi on panustanud palju sellesse, et suurendada rahva teadlikkust tervislikest söömisharjumustest. Internetiavarustes võib aga kaalulangetaja sattuda kergesti petturite orki, kui ta loodab kiireid tulemusi näha. Mägi soovitab olla ettevaatlik nende suhtes, kes lubavad ebareaalseid tulemusi ja promovad ekstreemseid dieete. Treeneri sõnul tuleb toetuda oma kainele mõistusele ja mitte uskuda jama ka siis, kui reklaam tundub väga ahvatlev.

Saatejuhid Piret Laos ja Robert Rool lugesid treenerile ette veebis leiduvaid soovitusi kaalu langetamiseks ning palusid tal kommenteerida, mis on tõde ja mis on müüt. Esimese soovitusena kõlas levinud tõekspidamine: «Õhtul ei tohi süüa, sest kui sa sööd õhtusel kellaajal, siis see kõik muutub rasvaks.»

Heikki Mägi meelest on selline soovitus kõige suurem jama, sest tegelikult loeb päevane toidukogus kokku. «Sa võid õhtul süüa, kui sa oled eelnevalt enam-vähem normaalselt söönud. Tegelikult õhtul võib, ma pigem isegi kutsun inimesi üles õhtul sööma, eriti pärast trenni,» toonitas ta ja nentis, et tihtipeale kardetakse õhtul pärast treeningut kodus veel süüa ning juuakse vaid vett. «Tegelikult see on lollus. Sa teed oma kehale karuteene. Õhtul võib süüa ja mina söön õhtul täiesti tavalise toidukorra.»