Roland Tokko: kas juht ja liider on üks ja seesama?

2. Minu elu on halb (my life sucks)

Sellised inimesed usuvad, et nende elu on halb, aga kõigil teistel läheb palju paremini. Nende peast käib tihti läbi küsimus: miks just mul halvasti läheb? Või: miks see just minuga pidi juhtuma? Nad arvavad, et ei kontrolli oma elu ja neil puuduvad oskused, et oma elu eest ise vastutada. Selles seisus inimesi on kõige rohkem.

3. Ma teen midagi paremini kui sina (I am great, but you are not)

Seda suhtumist toetab tänane koolisüsteem, kus kõik võistlevad kõigiga ja püüavad teistest paremad olla. Väga suur hulk juhipositsioonil olevaid inimesi peab ennast paremaks ainuüksi põhjusel, et nemad juhivad organisatsiooni. Sellise suhtumisega inimesed on väga enesekesksed.

4. Meie oleme milleski head (we are great)

Loo selline mõttemaailm oma meeskonnas ja ettevõttes. Kui suudad seda suhtumist oma meeskonnas rakendada ja arendada, ei võistle meeskonnaliikmed enam üksteisega, vaid keskenduvad meeskonna tulemustele. Ettevõte tervikuna tahab olla teistest parem. Sellise ettevõtte kultuur on terve ja toetav.

5. Elu on suurepärane (life is great)

See on suhtumine, milleni jõuavad väga vähesed inimesed ja organisatsioonid. Nad ei konkureeri teistega ei üksikisiku ega tiimina. Nende missioon on maailma paremaks muuta. Nad tahavad probleemi päriselt lahendada, mitte teha seda paremini kui keegi teine. Sellistes ettevõtetes on kõige tervem organisatsioonikultuur.

Vastavalt ellusuhtumisele on võimalik valida meeskonnaliikmeid. Kui sinu suhtumine liidrina on see, et meie suudame midagi suurepäraselt teha ja sa valid endale meeskonda inimese, kes arvab, et tema elu on halb, siis ei pruugi te ühist keelt leidagi.

Vaata, mis tasandil sa praegu oled ja kus su inimesed on.

Roland Tokko nõuanded, kuidas olla tõeline liider: