Miks on kundalini joogidel naljakad nimed?

Mis on kara`d ja mala´d?

Paljud kundalini joogid ja jogiinid kannavad kauneid ja maagiliste gurmukhikeelsete mantratega kaunistatud käevõrusid ehk kara’sid ja kaelas pikki mala-helmeid.

Kara on kundalini joogasse tulnud sikhismist. Sikhid kannavad pühendumise sümbolina endaga ühes alati viit eset ehk viit K-d: kanga´t – puidust kammikest juustes, mis tähistab puhtuse sümbolit, kirpan´it – lühikest pistoda, mis sümboliseerib valmisolekut kaitsta nõrgemaid ja hädasolijaid, kachera´t – spetsiaalseid puuvillaseid aluspükse, mis sümboliseerivad meele jõudu lõbujanu üle, kesh´i – lõikamata pikki juukseid (ja kehakarvu), mis esindavad austust jumala ideaalse loomingu ees, ja kara´t - metallist käevõru, mille ümmargune vorm sümboliseerib lõppematut eluringi. Kara aitab hoida igas hetkes meeles, et kõik see, mida sa oma kätega teed, oleks kantud sinu kõrgemast teadvusest. Enamasti kannavad naised käevõru vasakul käel (et tugevdada naisenergia voolamist, mida esindab vasak kehapool) ja mehed paremal käel (et tugevdada meesenergia jõudu, mida esindab parem kehapool).

Mala on kaunis meditatsioonitööriist, millel on tavaliselt 108 helmest ja üks suurem nn guruhelmes. Numbrit 108 peetakse paljudes idamaade traditsioonides ja ka joogapraktikas pühaks arvukombinatsiooniks. Üks esindab üksolemist, null tühjust ja kaheksa lõpmatust – need on universumi kolm olemuslikku kvaliteeti. Vahel on ka mõnede joogaseeriate juures esitatud mitte harjutuse ajaline kestus, vaid soovitatav korduste arv ja tihti on see just seesama maagiline number 108 (või siis selle vähendus 54 või 27). Mala´t on hea kasutada just mantratega meditatsioonide puhul. Korrates mantrat 108 korda ja lastes sama ajal helmestel sõrmede vahelt läbi libiseda, aktiveerid sõrmeotstel asuvaid energiakanaleid ja iga sõrmega seonduvaid kvaliteete.

On spetsiaalseid kundalini joogidest mala-meistreid, kes teevad sulle mala, võttes arvesse sinu sünniaega ja sellest tulenevat numeroloogiat, mida mala´s kasutatavad (pool)vääriskivid tasakaalustada aitavad. Samuti võid hoopis ise otsida loodusest sind kõnetavat materjali (kuuseoksi, käbisid, samblarulle vms) ja meisterdada endale ise oma mala. Nii kara kui ka mala on hingega pühad esemed ja kui täidad need oma energia ja armastusega, annavad nad sulle seda mitu korda rohkem tagasi.

Seos kundalini joogaga

Selleks, et praktiseerida kundalini joogat, ei pea sa olema sikh. Niisamuti ei tähenda sikhiks olemine tingimata jooga praktiseerimist. Kundalini jooga toob kokku kaks põhielementi: shakti ja bhakti. Shakti on universumi jõud ja vägi, mille kaudu kogeme iseenda jõudu ja väge. Joogapraktikaga äratad endas selle suure väe, kuid väga tähtis on õppida seda vastutustundlikult kasutama. Shakti võimsast jõust ego lahutades saame bhakti. Bhakti on jumalik pühendumine, teenimine, kuninglikkus, ilu ja elegants, alandlikkus ja alistumine universumile.

Ka Siri Guru Granth Sahib ütleb korduvalt, et vaid joogatehnikad ei saa tuua vabanemist. See toimub ainult siis, kui sinus on jõudu ja pühendumust austada ja alistuda millelegi suuremale (Jumalale, universumile või kuidas iganes sa teda nimetada eelistad).