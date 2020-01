«Malorie astub edasi, nähes vaimusilmas õudusi ja stsenaariume, mis on laste ees väljaütlemiseks liiga jubedad»

Mõnikord, rahulikel pärastlõunatel või tormilistel õhtutel, oli Malorie neile öelnud, et see päev kord tuleb. Jah, ta oli varem jõest rääkinud. Ja retkest. Ta ei kutsunud seda kunagi «põgenemiseks», sest ei tahtnud jätta muljet, et laste igapäevane elu on midagi, mille eest tuleb põgeneda. Selle asemel hoiatas ta, et ühel hommikul äratab ta nad kiiruga ja nõuab, et nad valmistuksid kodust igaveseks lahkuma. Ta teadis, et nad tajusid tema ebakindlust, just nagu nad kuulsid kardina taga aknaklaasil ronivat ämblikku. Kapis oli aastaid seisnud väike toidukott, mida ta oli hoidnud, kuni toit halvaks läks, et see siis alati uuega asendada – Malorie tõend, et ta võiks nad äratada, nagu ta oli öelnud. Saate aru, mõtles ta närviliselt kardinaid kontrollides, toit kapis käib plaani juurde.

Ja nüüd on see päev käes. See hommik. See tund. See udu.

Josh Malerman «Linnulaegas». FOTO: Ajakirjade Kirjastus

Poiss ja Tüdruk astuvad lähemale ja Malorie põlvitab nende ette. Ta vaatab silmasidemed üle. Need on kõvasti kinnitatud. Sel hetkel, kui ta vaatab ühelt väikeselt näolt teisele, jõuab talle lõplikult kohale, et teekond on viimaks alanud.

«Kuulake mind,» ütleb ta neil lõuast haarates. «Me läheme täna aerupaadiga jõele. Retk võib olla pikk. Aga on väga tähtis, et te teeksite alati täpselt nii, nagu ma ütlen. Saate aru?»

«Jah.»

«Jah.»

«Väljas on külm. Teil on tekid. Teil on silmasidemed. Praegu pole rohkem midagi vaja. Kas saate aru?»

«Jah.»

«Jah.»

Te ei tohi mingil juhul silmasidemeid ära võtta. Muidu saate haiget. Kas saate aru?»

«Jah.»

«Jah.»

«Ma vajan teie kõrvu. Te peate kuulatama nii teraselt, kui saate. Kui jõele jõuame, kuulatage vett ja metsa. Kui kuulete metsas mõnda looma, öelge mulle. Kui kuulete midagi vees, öelge mulle. Saate aru?»

«Jah.»

«Jah.»

«Ärge esitage küsimusi, mis pole jõega seotud. Sina istud ees,» jätkab ta Poissi puudutades. Siis puudutab ta Tüdrukut. «Ja sina istud taga. Kui me paati jõuame, aitan teid kohtadele. Mina istun keskel ja aerutan. Te ei tohi teineteisega üle paadi rääkida, kui te just metsas midagi ei kuule. Või jões. Saate aru?»

«Jah.»

«Jah.»

«Me ei peatu mitte mingil juhul. Mitte enne, kui kohale jõuame. Siis ma ütlen teile. Kui kõht tühjaks läheb, sööge sellest kotist.»

Malorie puudutab kotiga nende väikesi käeselgi.

«Ärge jääge magama. Ärge jääge magama. Ma vajan teie kõrvu rohkem kui iial varem.»

«Kas võtame mikrofonid kaasa?» küsib Tüdruk.

«Ei.»

Rääkides vaatab Malorie kordamööda silmasidemega lastele otsa.