Arvustus. Äraspidine Bel-Ami

Teost tutvustavas tekstis on problemaatikale viidates räägitud «ema ja poja suhete lokaalsest probleemist». Tõepoolest, Šuriku kõrval on teose keskne tegelane tema ema Vera Aleksandrovna, kelle ümber näikse koonduvat kogu raamatu sündmustik (ka füüsiliselt, kuna Šuriku ning tema ema korter ja suvila on kesksed paigad, kus jutustus hargneb). Samas võtan ma endale hetkel vabaduse jätta Vera-tegelane kõrvale ning keskenduda hoopis Šuriku elust läbi käivatele teistele naistele. Õigupoolest ei käi nais-tegelased Šuriku elust läbi, vaid kui nad sinna saabuvad, siis eesmärgiga jääda Šuriku ellu. Tavaliselt nad seda teevadki ja seda isegi juhul kui Šurik seda ise otseselt ei soovi. Autor viib Šuriku kokku teose nais-tegelastega kõige igapäevasemates situatsioonides – tööl, postkontoris, koolis. Tulemus on üldjuhul ühesugune. Šuriku kohusetunne ja nais-tegelaste armastuseotsingud lõppevad romantiliste seiklustega.

Kohusetunne on oluline märksõna, mis ilmestab Šuriku olekut. Kõiki romantilisi vallutusi iseloomustab mingi kohustuse täitmine. Kellega seob Šurikut tööalaste kohustuste täitmine, kellele on ta lubanud viia medikamente, kelle suhtes tunneb kaastundlikku kohustust pakkuda intiimset lähedust ning kelle päästab ta ühiskondlikust hukkamõistust. Matilda, Svetlana, Valeria, Maria, Sonka. Eelnevast näikse justkui Šurik on naiste läheduses kohustuste täitmiseks, mille eest «tasuks» jagatakse intiimseid rõõme. Osadel juhtudel see nii on, kuid ülekaalus on hoopis olukorrad, kus naised hoiavad Šurikut kohustustega enda kütkes, et neil oleks võimalik saada veel midagi enamat, kui üksnes ustavat ja truud abilist mistahes kohustuste täitmisel. Selle kõige tulemusel tunneb Šurik end vastutavana kõikide naiste ees, kellega tal on lähedasem suhtlus. Raamatu keskpaigaks on Šurikul sisuliselt välja kujunenud nädala plaan – mis päeval, kelle juures ja kui kaua toimetada tuleb. Sellest plaanist peab ta rangelt kinni ja üritab siiralt kõiki enda lähedasi naisi õnnelikuna hoida. Võiks isegi öelda, et tegemist on puhtsüdamliku (siira, sest Šurik on ju siiras) ligimesearmastusega.