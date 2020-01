Uus viipekeele e-raamat aitab peredel viipekeele oskust arendada

Värskelt ilmunud e-raamatu «Päev lasteaias» eesmärgiks on pakkuda õppijatele selge ja võimalikult ligipääsetav elektroonne heli- ning videofailidega varustatud pildiraamat eesti viipekeele õppimiseks. Raamatut saavad kasutada pered koos lastega ja ka kõik teised huvilised.

Tallinna abilinnapea Betina Beškina möönis, et eesti viipekeele õppimiseks kahjuks napib õppematerjale ja ka viipekeele õpetajate leidmine on spetsialistide suure hõivatuse pärast tihti keeruline. «Seepärast on e-raamat kiire ja mugav võimalus viipekeele õppimise alustamiseks või seniste oskuste täiendamiseks. Nii võimaldab e-raamat kurtidel lastel koos vanematega põhilisi viipeid õppida ning toetab laste ja vanemate omavahelise suhtluse arengut,» sõnas Beškina.