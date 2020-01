Otsitakse inimesi Kalevipoja eepose salvestusele

Nimelt on SA Kalevipoja Kojal 1. mail plaanis avada taas Kalevipoja muuseum. Tänu PKT projektile on saadud vana, 90-aastase koolimaja ära renoveerida ja saab luua täiesti uue muuseumi ekspositsiooni. Ja üks sisu loomest on ka eepose sisse lugemine. Lindistus toimub 18-19.jaanuaril Kalevipoja muuseumi ruumides. Kõik huvilised peaksid oma soovist teada andma aadressil annika@kalevipojakoda.ee.