Hollandi kunstidetektiiv leidis üles miljonieurose raamatu, mis 2007. aastal surnud kollektsionääri kodust varastati

Pärsia poeedi Hafezi (täisnimega Shams-ud-din Muhammad Hafizi) «Divan» on Iraanis tänini väga populaarne luulekogu ja selle kuldköites väljaanne oli maailmas teadaolevalt üks vanim siiani säilinud eksemplar, mis on kirja pandud kas 1462. või 1463. aastal. Kui selgus, et teos on varastatud, otsiti seda väga põhjalikult, kuid raamatut ei õnnestunud kuidagi leida. Lõpuks sai sellega hakkama hollandlane Arthur Brand, keda kutsutakse «kunstimaailma Indiana Jonesiks».