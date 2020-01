Kuidas inimloomast maailmavalitseja sai

Minu jaoks oli raamatu suurim väärtus see, et ta näitas ajalugu teisest vaatenurgast ja pani mõtlema. Esimese õhinaga on lihtne autori ideedega kaasa minna, aga see on siiski ühe inimese arvamus, mitte faktidega tõestatud tõde. Seega - kes teose ette võtab - lugege kriitiliselt! Mõtle oma peaga, vastanda erinevaid arvamusi. «Sapiens: Inimkonna lühijalugu» on teos, mis sobiks hästi koolis lugemiseks ja arutamiseks, sest ta annab mõtteainet ning paneb ajaloosündmusi teise pilguga vaatama. See on küll infomahukas, kuid lihtsasti loetav. Teose populaarsuse taga on kindlasti ka see, kuidas autor keerulisi asju kergesti mõistetavaks muudab. Seal olid kõrvuti tuttav jutt koolitundidest ning Harari huvitavad teooriad. Aastaarve on vähe ja arutlemist rohkelt. Mingil hetkel tundsin küll, et lihtsustamist on minu maitse jaoks liiga palju ning mõned märkused tundusid pilkavad stiilis, et kiviajal ei olnud nutitelefone. Pigem kulub aega saadud teadmiste ja teooriate seedimiseks. Võib-olla oleks minu arvamus positiivsem, kui oleksin ise kõige lahti mõtestamiseks aega rohkem võtnud. Raamat jääb igatahes mu riiulisse alles ja alati on võimalus ta ju uuesti kätte võtta.