Lapsed, valima! Nukitsa konkursil selguvad laste lemmikud

Nukitsa konkurss on Eesti Lastekirjanduse Keskuse korraldatav lugejaküsitlus, kus viimase kahe aasta jooksul ilmunud algupäraseid lasteraamatuid hindavad lapsed ise. Selliselt pakub konkurss autoritele ja väljaandjatele noorte lugejate tagasisidet, andes ülevaate meie laste lugemiseelistustest. Konkursi eesmärk on populariseerida raamatuid ja lugemist ning tunnustada meie lastekirjanikke, illustraatoreid ja kirjastajaid.

Lastekirjanduse keskuse direktor Triin Soone sõnul on Nukitsa konkurss Eesti lastekirjanduse suursündmus, mille käigus lapsed selgitavad välja populaarseima lastekirjaniku ja illustraatori. 1992. aastal alguse saanud traditsioonil on pea 30-aastane ajalugu ning seekord kingitakse pronksist Nukitsad laste lemmikautoritele juba 15. korda. Kui konkursi algusaegadel ilmus üsna vähe algupäraseid lasteraamatuid, siis tänaseks on nimetuste arv tublisti kasvanud, mis tõi tänavu kaasa ka muudatuse konkursi korralduses. «Rõõm on tõdeda, et meie lastekirjandus elab parimaid aegu – aastas ilmub mitusada omamaist lasteraamatut, mille seast leiab häid jutu- ja pildiraamatuid erinevale vanusele, huvile ja ka lugemisoskusele. Et konkurss oleks lastele siiski hoomatav ja hääletamine jõukohane, tegime keskuses eeltööd ning kitsendasime valiku saja raamatuni,» kommenteeris Triin Soone.

Nimekirjast jäid kõrvale kordustrükid, väikese levikuga ning vähest lugejate tähelepanu pälvinud raamatud. Samuti jõudis igast sarjast nimekirja vaid üks osa. Teise suure muudatusena kitsendati hääletajate iga: senise vanusegrupi 0–16 asemel oodatakse hääletama lapsi vanuses 6–13 eluaastat, kes on lasteraamatute põhilised lugejad.

Nukitsa konkurss toimub koostöös Eesti raamatukogudega, kus lapsed saavad kohapeal hääletada. Lastekirjanduse keskuse kodulehel www.elk.ee on avatud ka e-hääletus ja sealt leiab konkursil osalevate raamatute nimekirja koos kaanepiltidega. Veebihääletus loob suurepärase võimaluse ka väljaspool Eestit elavatel lastel konkursil osaleda ning oma lemmikkirjanikke ning -illustraatoreid meeles pidada.

Hääletamine kestab 23. veebruarini 2020 ja konkursi võitjad tehakse teatavaks 4. aprillil toimuval pidulikul auhinnatseremoonial lastekirjanduse keskuses. Konkursi lõpetamisele kutsutakse ka hääletusel osalenud lapsi, kes valitakse loosi teel. Laste lemmikkirjanik ja -kunstnik saavad auhinnaks pronksist Nukitsa kuju, mille on autor on skulptor Elo Liiv. Tänu Kultuurkapitalile kuulub kolmele edukamale kirjanikule ja kunstnikule ka rahaline preemia.

Möödunud konkursside tulemusi vaadates võib välja tuua ka teatud ühised jooned, mida noored lugejad raamatutes hindavad, ning kuidas need on aja jooksul muutunud. Kuni 2012. aastani meeldisid lastele raamatud, millel on suur formaat ja kõva köide, kus on värvilised ja dünaamilised illustratsioonid ning mille tekst ja pilt on heas kooskõlas. Viimase kolmel konkursil on lapsed hinnanud kõrgelt ka väiksema formaadiga teoseid, kust leiab mustvalgeid pilte. Kasuks tuleb multimeediaalaste seoste olemasolu: raamatu põhjal on valminud film (või vastupidi), tegelaskujusid on kujutatud kaupadel jmt.

Sellised on näiteks Lotte-raamatud, mis on edukad olnud mitmel konkursil, või «Limpa ja mereröövlid», mis oli laste lemmik aastal 2004. XV Nukitsa konkurss on täies hoos ning juba mõne kuu jooksul paistab, kas noorte lugejate eelistused on taas ajas muutunud.

Kahe aasta eest toimunud XIV Nukitsa konkursist võttis osa 6396 last, kes valisid parimaks kirjanikuks Ilmar Tomuski ja parimaks illustraatoriks Hillar Metsa.