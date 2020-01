Kuidas «suur meheuputaja» terve sadamalinna ajaloost kustutas

Kahtlemata on olnud ajaloolasi, kelle meelest on see kõik vaid kummituslugu ja kes on keeldunud tunnistamast, et Rungholti linn üldse kunagi olemas oli. Aga suurem osa eksperte on üsna ühel nõul selles, et Rungholti nime kandev sadamalinn asus omal ajal toonases Taani Slesvigi krahvkonnas. Rungholti nime võib leida näiteks ka ühelt 17. sajandi kaardilt, kuigi kartograaf Johannes Meyer ise oli näinud linna ainult ühel vanemal kaardil, mis oli pärit aastast 1240. Olemas on ka üks kaubavahetusleping, mis on sõlmitud 1361. aastal kahe kaupmehe vahel, kellest üks oli Rungholtist ja teine Hamburgist.