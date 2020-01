Jõgeval algavad reedel Betti Alverile pühendatud luulepäevad «Tuulelapsed»

«Tuulelapsed» on teise Betti Alverile pühendatud luulesündmuse, novembris aset leidva «Tähetunni» n-ö noorem vend. Kui «Tähetunnil» osalesid algselt vaid gümnaasiumiealiste ja «Tuulelastel» põhikooliealiste trupid, siis mullu tehti väike uuendus: «Tähetunnile» kutsuti ka 7.–9. klassis õppivaid luulesõpru. Kes oletas, et see «Tuulelastele» tulevate noorte arvu kahandab, see eksis.

««Tähetunnile» tuli tegelikult ainult viis-kuus põhikoolitruppi ja nii mõnelgi neist jätkub jaksu ka «Tuulelastel» osaleda,» ütles Betti Alveri luulepäevade eestvedaja, Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja lavastaja Lianne Saage-Vahur. Sellel, et käsitletavateks autoriteks valiti Ira Lember, Maimu Linnamägi ja Olivia Saar, oli tema sõnul väike tagamõte. «Viimasel paaril aastal olen autorite valiku läbi arutanud Leelo Tunglaga. Ühiselt leidsime, et Lemberi, Linnamägi ja Saare looming on piisavalt rikkalik ning kõigilt on võtta eri vanuseastmes õpilastele sobivaid tekste. Samas ei pruugi nooremad lapsed ega nooremad juhendajadki teada, et ka sellised väärt autorid eesti luulesse oma panuse on andnud. «Tuulelastel» saame nad taas rohkem «pildile» tuua,» sõnas Lianne Saage-Vahur.