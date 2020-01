Soovitusi väikestele ja suurtele: põnevad pildiraamatud, mis toovad muige suunurka

Siin on kunstnik ja kirjanik, olgu siis ühes või kahes isikus, suutnud luua terviku, mis kõnetab ka otsese adressaadi kõrvast/välist lugejat. Need raamatud panevad pisut suuremalgi lapsel silma särama ja toovad lapsevanematele mõnusa muige suunurka. Mõtlemisainetki leidub seal lugeja vanusest hoolimata.

***

Piret Jaaks «Emme draakon». FOTO: Kirjastus Päike ja Pilv

Illustreerinud Marju Tammik

Kirjastus Päike ja Pilv

2019

Minu emme sees elab draakon. Vahel purskab draakon tuld. Nii juhtub siis, kui mul moos põrandale tilgub või kakaotass voodisse ümber läheb või siis, kui ma emme peokleidi sisse augu lõikan. Draakonile sellised asjad ei meeldi, siis ta tuleb ja purskab. Mina arvan, et see on minu süü. Emme arvab aga, et mina ei saa kuidagi tema draakonit välja kutsuda. Ainult emme ise teab draakoni välja kutsumise sõnu. Ta tahaks tegelikult need sõnad ära unustada, sest on draakonist päris väsinud. Minu meelest on aga vahva, kui sul on päris oma draakon.

***

Kertu Sillaste «Kõige ilusam seelik». FOTO: kirjastus Koolibri

Illustreerinud autor

Kirjastus Koolibri

2019

Rohkem kui sada aastat tagasi elas Läänemaal üks väike tüdruk Marie. Tal olid väga osavad käed ja omamoodi mõtted. Nagu kõik teisedki tüdrukud, õppis ka Marie lõnga kerima, sokke kuduma, nõeluma ja õmblema. Eriti meeldis Mariele tikkida. Tema osavate käte alt valmisid peagi ebamaiselt värvilised ja suveunistustest tulvil tekid. Kuuldus Marie imelistest tekkidest levis ja peagi tulid inimesed, kes tellisid temalt eneselegi kauneid tekke, et nendega oma saane või kodusid ehtida. Siis aga tuli Mariel mõte teha sarnane suveunistustest tulvil seelik oma õele. Sellest sai maailma ilusam seelik!

***

Aidi Vallik «Minu pea». FOTO: Kirjastus Lugu-Loo

Illustreerinud Elina Sildre

Kirjastus Lugu-Loo

2019

Mina olen mina. Mul on käed ja jalad, kõht ja pea. Käed on selleks, et kallistada ja pai teha. Jalad aitavad mul liikuda. Kõht koriseb vahel, vahel valutab ka. Loomulikult teevad mu käed, jalad ja kõht veel nii mõndagi põnevat. Aga ikka ja ainult seda, mida pea sees olev aju lubab. Nii tore on teada saada, kuidas keha töötab!

Valliku väikelastele mõeldud kehasarjas on ilmunud kokku neli raamatut: «Minu jalad», «Minu käed», «Minu pea» ja «Minu kõht». Need kõik on ära teeninud noorte lugejate suure armastuse, lapsevanemate oma muidugi ka.

***

John Agee «Elu Marsil». FOTO: Kirjastus Egmont Estonia

Tõlkinud Tiit Heidmets

Kirjastus Egmont Estonia

2019

Väike kosmonaut maabub Marsil. Ta on kindel, et siingi on elu, kuigi räägitakse, et nii kõledal ja tühjal planeedil ei saa keegi elada. Väikesel kosmonaudil on külakostiks kaasas isegi šokolaadikoogid, nii kindel on ta, et leiab Marsilt uue sõbra. Mida rohkem ta aga kõnnib, seda nukramaks ta muutub. Kedagi ei ole. On ainult tühi ja kõle maastik. Kas tõesti ongi Marss elutu?

***

Benji Davies «Tormivaal». FOTO: Kirjastus Rahva Raamat

Tõlkinud Dea Oidekivi

Kirjastus Rahva Raamat

2019

Noi elab mere ääres koos isa ja kuue kassiga. Isa läheb igal varahommikul merele ja tuleb alles hilisõhtul koju tagasi. Noi jääb teda ootama. Peale suurt tormi, kui isa jälle kalale läheb, otsustab poiss vaatama minna, mida meri randa on uhtunud. Ei ole need rannakarbid ega lauajupid, adru ega kivikesed. See on hoopis üks pisike vaal, kelle meri Noi juurde on toonud. Mida nüüd küll teha? Kuidas saab üks väike poiss suure probleemi lahendada?

Noi ja vaala seiklustest saab lugeda ka raamatust «Tormivaal talvel».