Fotokunstnik Diana Tamane esitleb raamatut «Flower Smuggler»

Diana Tamane raamat «Flower Smuggler» (kirjastus «APE» Gent, Belgia) koondab kunstniku senise loomingu olulisemaid fotosarju mille peategelasteks on olnud kunstnik ise ning ta perekond. Veel Tartu Kõrgemas Kunstikoolis õppides loodud sarjaga «Perekonna album» (2011) käivitatud loomingulises protsessis on Tamane pereliikmed sageli ka ise teoste loojate rollis, sest nende osatähtsus Tamane fotodes on märksa suurem kui pelk modelli töö. Küündides isegi sisuliste valikute ning otsese kaasautorluseni, kui Tamane teostab nende tellimustöid või kasutab pereliikmetelt saadud argifotosid. Sealjuures ei räägi perealbumi fotod, dokumendid ja isiklik kirjavahetus, mida Tamane oma loomingus kasutab, mitte ainult liigutavat autobiograafilist lugu, vaid moodustavad märksa suurema üldistusega portree lähiajaloo sündmuste poolt mõjutatud ühiskonnast ning fotograafia rollist argielus.