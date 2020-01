Õudne elu ei tundu õudne, kui see on kõik, mida sa tead

2016. aasta parima põhjamaade põnevusromaani auhinna võitnud «Vaik» on muinasjutulise hõnguga õudusromaan tüdrukust, kes kirjeldab oma elu alates päevast, mil ta isa vanaema ära tappis. Haarderite nimeline perekond elab väikesel saarel eraklikku ja rahulikku elu. Vaikse loomuga pereisa kuhjab koju inimeste ära visatud asju, hoides samal ajal end ja perekonda muust maailmast kõrvale. Sündmus sündmuse järel viib mehe vaikselt süveneva hulluseni, tehes perele iga järgneva otsusega aina rohkem haiget. Tema tütar isegi ei kahtle, et isa hoiab teda vanas konteineris peidus puhtast armastusest.

Raske on Ane Rieli «Vaiku» ühte kindlasse žanrisse liigitada, sest selles oli üheaegselt õuduselemente, põnevikku, krimi ja müstikat. Lugu on jutustatud läbi lapseliku vaatepunkti, mis annab väga imepärase, justkui välja mõeldud atmosfääri. Asjad lihtsalt juhtuvad, tütar peab normaalseks vargil käimist, inimestest eemale hoidmist ega kahtle isa käitumise õigsuses. Kuidas ta saakski, kui see on ainus elu, mis ta teab?