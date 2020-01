Raamatuklubi veebruarikuu teemaks on naised ja naiskirjanikud

«Raamatujutud teetassi taga» toob kokku parimad raamatud ja head inimesed, et veeta kord kuus mõnus õhtupoolik arutledes valitud raamatute ja kuu teema üle. Pole vahet, kas lugemine on su meelistegevus või sa pole aastaid ühtki raamatut lõpetanud, leiad klubist kindlasti uusi sõpru: olgu nad tegelased teostes või meie raamatuklubis.

Veebruar on meil naiste päralt ja ühe kuu raamatu asemel on valik kuue vahel, et igaüks leiaks midagi huvitavat ja sellist, mida veel lugenud ei ole: