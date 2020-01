Michelle Obama audioraamat võitis Grammy

Pühapäeval jagati Los Angeleses 62. korda Grammy muusikaauhindu. Luule, audioraamatute ja jutuvestmise kategoorias võitis Grammy Michelle Obama, kelle raamatut «Minu lugu» on saatnud meeletu edu. Samas kategoorias kandideerisid auhinnale ka filmilooja John Waters, muusik Eric Alexandrakis, sõnameister Sekou Andrews ning kaks Beastie Boysi liiget, Michael Diamond ja Adam Horovitz, edastab The Bookseller.

Obama audioraamat «Minu lugu» oli 2019. aastal populaarse audioraamatute äpi Audible kõige müüdum audioraamat. Teos on olnud ka paberkandjal ülimenukas, seda isegi Eestis. Apollo 2019. aasta raamatute müügiedetabelis oli «Minu lugu» viiendal kohal, 2019. aasta Eesti rahvaraamatukogude laenutuste edetabelis oli see neljandal kohal. Möödunud aastal valiti see Briti raamatuauhindadel parimaks mitteilukirjanduslikuks teoseks ning ka parimaks audioraamatuks.