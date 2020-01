Gertrud Talvik elust Lõuna-Aafrika Vabariigis: minu parimat sõpra pussitati… aga kätte, nii et see pole väga hull

Gertrudi sõnul küsitakse temalt kõige sagedamini seda, kui turvaline elu Lõuna-Aafrika Vabariigis on. Kuigi ta ütleb ikka, et midagi hullu seal ei toimu, kirjutas ta oma raamatus nii mõnestki olukorrast, mis võtab kananaha ihule. Näiteks toob saatejuht välja, et Gertrudit rööviti, tema elukohta murti sisse, tema parimat sõpra pussitati ning ülikooli läheduses tegutses sarivägistaja.