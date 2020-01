«Nõiduri» autor Andrzej Sapkowski: mulle ei meeldi liiga raskelt ja liiga kaua tööd teha. Mulle ei meeldi üldse tööd teha

Poola fantaasiakirjaniku Andrzej Sapkowski «Nõiduri» saaga raamatud on tänu nende põhjal valminud Netflixi sarjale «The Witcher» saanud bestselleriks. Peale väga menuka telesarja on raamatute põhjal loodud ka populaarne videomäng ja peagi ilmub sarja kõrvalloona animafilm «Nightmare of the Wolf». Sapkowski on otsekohene kirjamees, kes ei varja sugugi, et tal on oma loomingu edu üle väga hea meel.