Reidi tee ehituslugu sai raamatuks

«Väino Rajangu annab oma raamatus põhjaliku ülevaate Reidi tee projekteerimisest ja ehitamisest, aga samuti aastatepikkusest debatist enne kümnendi suurprojektiga alustamist. Kuna autor on ise sama piirkonna elanik, siis on ta saanud protsessi kogu aeg n-ö seestpoolt jälgida. Tema huvi ulatub ka kaugemale ajalukku, nii et raamat kirjeldab sedagi, kuidas on piirkond ajalooliselt arenenud ja saanud nüüdisaegse ilme,» ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet, kes on kirjutanud raamatule saatesõna.