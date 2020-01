Rahvusraamatukogus vesteldakse digimaailmast ja raamatutest

2020. aasta on Kultuuriministeeriumi poolt kuulutatud digikultuuri teema-aastaks, mille üheks eestvedaja on Eesti Rahvusraamatukogu. Sellest ajendatult võetakse sel aastal rahvusraamatukogus toimuva KultuuRRika vestlusõhtute sarjas ette just digiteemad.