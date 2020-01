Juhtum ühe vaimuhaige ja ühe ministriga

2012, London. Shacklewelli Kõrilõikaja tabamine on Cormoran Strike'i detektiivibüroo tuntuks muutnud ning neil on rohkem tööd kui kunagi varem. Ühel päeval tuleb kontorisse häiritud mees nimega Billy, kes arvab, et nägi nooremana pealt ühe lapse kägistamist, mis teda siiani painab. Ta palub Cormoranilt abi ning kaob siis. Kuigi bürool on hoolimata juurde palgatud inimestest käed-jalad tööd täis, huvitab see juhtum Strike'i ning ta pühendab Billy jälgede ajamisele ebamõistlikult palju aega. Kuidagi aitab see bürool saada erakordselt tähtis klient - kultuuriminister Chiswell. Ta palub abi, et kaevata välja soppa kahe väljapressija kohta, kes meest ähvardavad. Uurimine ei edene eriti ning nii Cormoran kui ka Robin ägavad eraelu koorma all, aga siis võtab nende juhtum täiesti uue pöörde, sest toimub mõrv.

Robert Galbraith «Surmava valge». FOTO: Varrak

Olen aru saanud, et eelistan pigem krimkasid, mis keskenduvad rohkem kuritöö uurimisele kui uurijate eraelule. «Surmav valge» on nii Cormoran Strike'i kui ka Robin Ellacotti muredest pungil. Naine maadleb eelmisest juhtumist tingitud paanikahoogudega ning lisaks vireleb ta, kuna abikaasa ei toeta tema eriala valikut. Matthew'd ei näidatud vist kordagi positiivses valguses, mistõttu mõtlesin rohkem kui ühe korra, et miks ta meest siis ometi juba maha ei jäta. Cormoran koormab pidevalt oma jalaköndi üle, lisaks on tal veel naistemured ning muud pisiprobleemid. Kirjutasin eelmise raamatu arvustuses, et mulle meeldib nende duo, kuid selles teoses jäid nad kuidagi kaugeks. Esiteks meeldivad nad mulle rohkem kui sõbrad ja töökaaslased ning ma loodan ikka, et neist ei saa paar. Teiseks võib asi olla muidugi selles, et kahe raamatu lugemise vahele on jäänud küllaltki palju aega ja kolmas raamat jäi ju üldse vahele. Selle sündmuseid meenutatakse teoses korduvalt, sest need on Robini paanikahoogude põhjusteks ning ilmselt võiksin ta tagantjärgi ikkagi läbi lugeda. Huvi tekkis küll. Loodetavasti aitab see mind Robini ja Strike'iga tagasi ühele lainele ka saada.