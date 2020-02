Saates rääkis Marju, et peab #metoo liikumist väga oluliseks ja mitte ainult naiste pärast. Tema sõnul on oluline ka see, et räägitaks rohkem meeste ahistamisest, sest need lood, mida tema on kuulnud, on väga jõhkrad. «Eesti meestel, ma arvan, on täna väga raske tulla välja mingite lugudega ilma, et sa ei saaks mingit stigmat endale külge,» nentis ta.