Hal Elrodi menukas eneseabiraamat «Imede valem» õpetab, kuidas muuta end emotsionaalselt kõigutamatuks

Raamatus «Imede valem» jagab Elrod teadmist, mida on sajandeid kasutatud võimatuna näivate tulemuste saavutamiseks. Sama strateegiat kasutades on autor saanud mitmesajamiljonilise aastamüügiga müügimeheks, jooksnud pärast rasket autoõnnetust ultramaratoni, kuigi talle öeldi, et ta ei hakka enam kunagi käima, ja paranenud haruldasest vähivormist, kuigi talle ei antud palju elulootust.

Hal Elrod «Imede valem». FOTO: Raamat

Elrod püstitab küsimuse: kuidas säilitada imedevalemi kaks osa, milleks on vankumatu usk ja suutlikkus erakordselt pingutada pikema aja jooksul, et muuta edu võimalikuks… tõenäoliseks… ja sealt möödapääsmatuks ning saada imetegijaks?

Lisaks saab raamatust teada, kuidas muuta end emotsionaalselt kõigutamatuks; miks aju piirab meie potentsiaali ja kuidas need tõkked kõrvaldada: kuidas saada üle sisemisest vastuolust oma piiratuse ja loomupärase piiritu võimekuse vahel; mis on eesmärgistamise tegelik mõte; kuidas ikka ja jälle uusi imesid korda saata ning kuidas valmistuda 30-päevaseks imedevalemi katsumuseks, et ellu rakendada esimest käegakatsutavat mõõdetavat imet.

Autor on öelnud, et soovib raamatuga inimkonna teadlikkust ühe inimese haaval laiendada. Elrod on veendunud, et kui raamatu läbi loed, mõistad, et ükski eesmärk pole ülemäära suur ja sedamööda, kuidas igaüks meist oma piiritut võimekust kasutama hakkab, avardub meie teadvus, mis mõjutab ja avardab ka meie ümber olijate teadvust. Mitmete menuraamatute autor kutsub lugejaid üles seadma eesmärke ja uskuma, et oled piiritult võimekas ja võid saada, olla ja luua mida tahes.