Miks ei tasu CVs ainuüksi lugemist oma hobiks märkida

Elulookirjelduses lugemise märkimine hobiks ei ole tingimata halb mõte, kuid sellest pole ka palju kasu eelkõige seetõttu, et see on liialt üldine ja ei ütle sinu kui töötaja kohta suurt midagi. See ei näita, milline on su iseloom ega anna potentsiaalsele tööandjale erilist aimu, milline inimtüüp võiksid olla, edastab Career Addict.

Kui lugemine on sinu jaoks siiski oluline meelelahutus või see võib mingil põhjusel kasuks tulla soovitud töökoha saamiseks, on soovitatav lisada see teiste huvide ja hobide juurde ning täiendada mõne detailiga. Näiteks võiksid kirjutada, millist žanri eelistad või tuua isegi välja oma lemmikteose. Hea on siduda lugemisharjumus oma erialaga, et saaksid näidata oma soovi mingis valdkonnas areneda ja end ise täiendada.