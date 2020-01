Gloria hääl võttis jutuniidi üles ning ketras seda otsekui sekkumist trotsides kergelt tõusvate, poolhumoorikate lauselõpu intonatsioonide saatel ja varjutaoliste naerupausidega. Dick oli talle rääkinud, et Anthony teenri nimi on Bounds – tema arva­tes oli see imetore! Dick oli saanud maha mingi nukra sõna­ mänguga riidelappimistööd tegeva Boundsi kohta, aga Gloria ütles, et kui on olemas midagi sõnamängust veel hullemat, on see inimene, kes õnnistab raamatu sõnamänguga maha saanut ilmtingimata nöökav­noomiva pilguga.