Rahvusraamatukogus kuulutatakse välja 2019. aasta kauneimad raamatud

Kauneimad teosed valisid välja professionaalsed žüriid. 25 kauneima Eesti raamatu žüriisse kuulusid Katrin Kliimask, Viktor Gurov, Maarika Solovjov, Maris Kaskmann, Asko Künnap, Tiina Sildre ja Endla Toots.

Žürii esimehe Asko Künnapi sõnul oli sel aastal teoseid võrreldes eelnevate aastatega küll vähem, aga osalevaid kirjastusi rohkem. «Üldarv on natuke väiksem kui paaril-kolmel varasemal aastal; kirjastusi ja kirjastajaid samas, ootuspäraselt muutuvale turule ja arenevale tehnikale, rohkem kui kunagi varem. Ja teades, et tegelikult ei ilmunud möödunud aastal teavikuid vähem kui varasematel aastatel, vaid pigem rohkem, näitab see eelkõige enesekriitika kasvu,» sõnas ta.

Künnap rääkis, et mängu on tulnud uusi põnevaid materjale ja tehnikaid, hägustunud on piir klassikalise ja modernistliku vahel. «Noorematel tegijatel puudub hirm ja/või jälestus nõuka-retro ja üleminekuaja-retro suhtes. Aga ka klassikaline lähenemine, kuldlõige ja korraliku kinderstube'ga vanem põlvkond pole kuhugi kadunud,» ütles Künnap.

5 kauneima Eesti lasteraamatu žüriisse kuulusid Anneli Kengsepp, Liis Karu, Tiina Mariam Reinsalu, Anu Kalm, Piret Niinepuu, Anne Linnamägi, Priit Rea, Maarja Vannas ja Viktor Gurov. Žürii esinaine Anu Kalm nentis, et ilusaid lasteraamatuid ilmub palju ja see teeb ainult head meelt. «On ju noore lugeja maitsemeele üheks kujundajaks pildid, lemmikraamatuid vaadatakse ja loetakse mitmeid kordi. Nutiajastul on visuaalne kirjaoskus üha olulisem, samuti oskus valida sobivat kirjatüüpi ja kõik kenaks tervikuks kokku panna. Hea raamat õpetab eeskujuga,» sõnas Kalm.

Kauneimate raamatutega saab tutvuda 5.–29. veebruarini rahvusraamatukogu trepigaleriis. Lisaks žürii valitud kauneimatele raamatutele on näitusel ka Eesti Kirjastuste Liidu liikmete 2019. aasta menuraamatud. 13. veebruaril kell 17.30 toimub rahvusraamatukogu väikses konverentsisaalis vestlus Mart Andersoniga teemal «Maailma kauneimad raamatud 2019».

Ka sel aastal saavad kõik lugejad kauneimate raamatute seast oma lemmiku välja valida. Hääletus toimub 5.–29. veebruarini Apollo ja Rahva Raamatu suuremates raamatupoodides ning rahvusraamatukogus. Osalejate vahel loositakse välja raamatupoodide kinkekaardid. Auhinnasaajad avalikustatakse 12. märtsil Eesti Rahvusraamatukogu ja Eesti Kirjastuste Liidu veebilehtedel. Võitjatega võetakse ühendust.