Kobe Bryant raamatus «Mamba mõtteviis»: ma ei kartnud mööda visata, kehva muljet jätta ega endale häbi teha

Viiekordne NBA meister Kobe Bryant hukkus 26. jaanuaril helikopteriõnnetuses. 2018. aastal ilmus tema mõtteid ja mälestusi sisaldav raamat «Mamba mõtteviis. Kuidas ma mängin», mille eestikeelne tõlge ilmus möödunud aastal ka kirjastuselt Varrak. Seoses staari traagilise surmaga on tõusnud huvi teose vastu nii palju, et see oli möödunud nädalal Apollo raamatute müügiedetabelis teisel kohal. Loe raamatust katkendit!