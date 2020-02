Kärt Summatavet soovitab raamatut, mida peab erakordselt põnevaks ja ülimalt naljakaks

Kärt Summatavet jagab oma lugemiselamust sellest, kuidas vanad eestlased pruuti otsisid ja pulmi pidasid: «Tavaliselt arvatakse, et teadlaste töid on igav lugeda. Kirjastuse Tänapäev välja antud «Vanaaja pulm» on aga erakordselt põnev ja ülimalt naljakas raamat hinnalise pildimaterjaliga. Ajaloolane Ants Hein on kokku kogunud 120 allikat 16.-19. sajandini, kust võib saada päris palju inspireerivaid ja uutmoodi mõtteid, kuidas ka tänapäevaseid pulmakombeid põnevaks muuta.»