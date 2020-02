Hardo Pajula: teadus ja poliitika

«Teadus on uskumuse küüsis, et mõistab juba põhimõtteliselt reaalsuse olemust ning edasine on vaid peenhäälestus. Tegemist on meie ühiskonnas äärmiselt levinud veendumusega. Inimesed, kes seda usuvad, ütlevad: «Ma ei usu Jumalasse, ma usun teadusesse». Nüüdseks on see veendumustesüsteem levinud üle kogu maailma. Teaduse keskmes on konflikt nende vahel, kes peavad teadust mõistusel, faktilistel tõenditel ja hüpoteesidel põhinevaks kollektiivseks uurimismeetodiks, ja nende vahel, kes peavad teadust uskumustesüsteemiks või maailmavaateks. Paraku on läinud nii, et teaduse maailmavaateline aspekt on hakanud pärssima vaba mõtlemist, mis on teadusliku meetodi A ja O. Alates 19. sajandist on teadust tehtud filosoofilise materialismi egiidi all. Praeguseks võib väita, et teadused on justkui materialistliku maailmavaate sajaprotsendilises omanduses olevad tütarfirmad. Ma usun, et kui me suudame sellest mõtteviisist välja murda, siis taastub teaduse tõeline olemus. Oma raamatus «The Science Delusion»**, mis Ameerika Ühendriikides ilmus «Science Set Free» nime all, sean ma küsimuse alla teaduse kümme dogmat või eeldust ja uurin, kuidas nad teadusliku uurimise alla vastu peavad. Mitte ükski neist ei pea eriti hästi.» – «Dogmadeta teadus». Tallinn, 2014. Tõlkija Andres Tamm.