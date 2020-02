Selgusid 2019. aasta kauneimad raamatud

Kauneimad teosed valisid välja professionaalsed žüriid. 25 kauneima Eesti raamatu žüriisse kuulusid Katrin Kliimask, Viktor Gurov, Maarika Solovjov, Maris Kaskmann, Asko Künnap, Tiina Sildre ja Endla Toots. Žürii esimees Asko Künnap sõnas, et mängu on tulnud uusi põnevaid materjale ja tehnikaid, hägustunud on piir klassikalise ja modernistliku vahel. «Noorematel tegijatel puudub hirm ja/või jälestus nõuka-retro ja üleminekuaja-retro suhtes. Aga ka klassikaline lähenemine, kuldlõige ja korraliku kinderstube'ga vanem põlvkond pole kuhugi kadunud,» ütles Künnap.