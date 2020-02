Asko Künnap: raamat on luksusese

Asko Künnapi sõnul on raamatute kvaliteedis muutusi selgelt näha ja pilt on kirjum kui varem. Kirjastamine läinud lihtsamaks, mille tõttu on nimetuste arv suurem, aga tiraažid väiksemad.

«See raamat, mis väärib paberile trükkimist, selle väärtus peabki olema kõrgem kui see oli paarkümmend aastat tagasi. Ta ei peagi konkureerima kogu selle massiteabega,» viitas ta suuresti veebi kolinud sõnaraamatutele. «Need raamatud, mis on päriselt käega katsutavad, neil võikski olla siis see lisaväärtus, mida inimene ostab, miks see raamat peaks tal riiulis olema. See tõesti hakkab pihta paberist ja paberi lõhnast, tüpograafiast ja lõpuks sellest, kuidas ta köidetud on jne. Raamat liigub oma vanale pjedestaalile tagasi, see on luksusese.»