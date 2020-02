Patti Smith: Mark Twaini lugemine ajas mind nii ärevile, et hakkasin oksele

Omale kõige olulisemaks raamatuks peab Patti Smith Louisa May Alcotti romaani «Väikesed naised». See teos oli tema jaoks koguni elumuutev. «Jo Marchi tegelaskuju «Väikestes naistes» kallutas otsustama saada kirjanikuks ja kõik teadlase unistused selja taha jätma,» tunnistas ta.

Rääkides kirjanikest, kelle tööd on mõjutanud tema enda kirjastiili, valis Smith tähtsaimaks Jean Genet teose «Varga päevik», tänu millele sai ta inspiratsiooni omale sobiva žanri valikuks.

Veel märkis Patti Smith, et teda liigutas pisarateni Charlotte Brontë «Villette», mille lõpp murdis ta südame. Lugemiselamus andis kirjanikule nii palju mõtteainet, et ta kirjutas sellele oma südamerahuks väikese alternatiivse lõpu.

Mõjukatest teostes rääkides tunnistas Patti Smith, et siiani on tal üks raamat lõpuni lugemata, sest ta lihtsalt ei suutnud jätkata. «Ma lugesin noorena Mark Twaini «Printsi ja kerjust». Selle lugemine ajas mind nii ärevile, et hakkasin oksele. Ma ei lugenudki seda kunagi lõpuni,» rääkis Smith, «ja ma suuda seda ikka veel taluda.»