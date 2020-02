2019. aasta parimaks turismiajakirjanikuks valiti Kertu Jukkum

Novatoursi Eesti haru tegevjuhi Sigrid Tammesi sõnul osutus Kertu Jukkum aasta turismiajakirjanikuks peamiselt põneva raamatu kirjutamise pärast, kuid mitte ainult seetõttu. Ka tema pikemad sotsiaalmeediapostitused ja muud sõnavõtud meedias näitavad tõelist reisimiskirge ja innustavad teisigi seiklusi ette võtma. Tammesi selgitusel on valitud ajakirjanikul mõnus mahlane kirjastiil, kuid ta ei lähe kunagi üle võlli. Kertu tekstid on ausad ja erapooletud ning tema suur kirg reisimise vastu mõjub inspireerivalt igale lugejale.

Uhke tiitli pälvinud ajakirjanik Kertu Jukkum tunnistas, et see tuli talle suure üllatusena. «Ma olen reisisõltlane ega pea end reisiajakirjanikuks,» tunnistas ta. «Samas innustab iga tunnustus ja mul on hea meel, et minu raamat Ladina-Ameerika seiklustega on kellelegi korda läinud.»