Kohustuslik lugemine kõigile üksikutele Taisse reisivatele meestele

«Ma ei tea, kas see oli armastus esimesest silmapilgust, aga igal juhul oli see väga lähedal sellele. Tal olid pikimad juuksed, mida eales näinud olin, süsimustad ja ulatusid peaaegu vöökohani. Ta naeratas pidevalt ja tal olid pehmed pruunid silmad, mis panid mu südame sulama, pikad jalad, mille pikkusel ei paistnud lõppu, ja keha, mille eest võis surra. Ta oli ihualasti, kui välja arvata mustad nahksaapad, mis ulatusid põlvedeni ning mille küljel oli väike hõbedane kett. Ma arvan, et just saabaste pärast ta mind tol hetkel nii väga köitiski,» võib lugeda teost tutvustavast lõigust.