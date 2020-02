Ilmus kõmulise nobelisti Peter Handke autobiograafiline lühiromaan ema enesetapust

«Soovideta õnnetu» on vormilt lühiromaan, kuid seda on sageli peetud Peter Handke kõige olulisemaks teoseks. Raamatu peategelane on Handke ema, kes lõpetas elu enesetapuga – tekst jälgib tema elukäiku paralleelselt ühiskondlike muutustega. Tulemuseks on sügavalt isiklik ja terav kirjeldus inimese murdumisest.