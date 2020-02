Raamat, mis ei lasknud Bill Gatesil öösel magada

Graeme Simsion «Naiseotsing». FOTO: Eesti Raamat

2016. aastal rääkis Bill Gates The New York Timesile antud intervjuus, et kord luges tema abikaasa Melinda Graeme Simsioni teost «Naiseotsing» ja oli sellest nii suures vaimustuses, et luges raamatust pidevalt mehele lõike ette. «Viimaks otsustasin sellele pilgu peale visata,» rääkis Gates. «Alustasin õhtul kell 11 ja olin sellega kella kolmeni hommikul üleval.»

Simsioni debüütromaan «Naiseotsing» jutustab geneetikust, kes on võtnud omale eesmärgiks leida naine ja loob selleks 16-leheküljelise küsimustiku. Gatesi sõnul ei ole raamat niivõrd geneetikast ja loogilisest mõtlemisest või ka ühe tegelase hirmnaljakast teekonnast, vaid see näitab pigem, kui palju ühist võib olla teistega inimesel, kes peab end kõigist erinevaks. «See on erakordselt nutikas, naljakas ja liigutav raamat sellest, kuidas leppida iseendaga ja sellega, mida sa kõige paremini oskad,» sõnas ta.