Kiidetud teos, mida Lily Allen peab ülehinnatuks

Kõige rohkem on Lily Allenit mõjutanud aga Nora Ephroni teos «I Feel Bad About My Neck: And Other Thoughts on Being a Woman», mis ärgitas teda ise kirjutama hakkama. «See pani mind mõtlema, kes ma olen, milline naine ma olen ja kuidas on maailm mind kujundanud,» selgitas ta.