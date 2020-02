Margit Sutrop Tartu Ülikooli kaunimatest raamatutest: mõlema teose ilmumine oli kogu Eesti jaoks oluline sündmus

Tartu Ülikooli praktilise filosoofia professori, rahvusülikooli juubeliürituste nõuandva kogu esimehe Margit Sutropi sõnul on ülikoolil tunnustuse üle väga hea meel. «On suurepärane, et need suure kultuuriväärtusega tervikkäsitlused on ka kunstilise kujunduse ja trükitehnilise teostuse poolest arvatud möödunud aasta parimate hulka. Mõlema teose ilmumine oli kogu Eesti jaoks oluline sündmus, millega tähistasime mitte ainult rahvusülikooli sajandat sünnipäeva, vaid tegime ka ülikoolipoolse kingituse Eesti saja aasta juubeliks,» ütles Sutrop. Lisaks tuletas ta meelde, et 22. märtsini saab Kadrioru kunstimuuseumis külastada ka raamatuga «Ars Academica» käsikäes käivat näitust.