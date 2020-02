Uus leid tõestab, et homoseksuaalsus ei olnudki 200 aastat tagasi täielikult hukka mõistetud

Ajaloolane Eamonn O’Keeffe leidis lihtsa taluniku Matthew Tomlinsoni päeviku, milles on pikemalt kirjutatud sellest, et homoseksuaalsete inimeste surmaga karistamine on vale. Tekst on kirjutatud 157 aastat enne homoseksuaalsuse dekriminaliseerimist, edastab SWNS.